دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر مصري رفيع المستوى، الجمعة، وقوع عدة إصابات خلال مشاجرة بين عدد من العمال المصريين في أحد فنادق مدينة طابا بجنوب سيناء، مع سائحين إسرائيليين.

وأضاف المصدر الأمني "أنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم في أحد الفنادق بطابا"، بحسب ما نقلت عنه قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية.

ونقلت القناة عن المصدر المصري قوله إن "حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من (عرب 48) بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل"، حسب قوله.

وأوضح المصدر المصري أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة، وكذلك 3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين من عرب 48".

وأضاف المصدر المصري أنه "تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شهود عيان قولهم إنه لا يوجد قتلى بسبب المشاجرة.