الجيش العراقي يعلن مقتل 14 إرهابياً من بينهم قيادات بداعش في الأنبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش العراقي في بيان، الجمعة، مقتل 14 إرهابياً من بينهم قيادات بتنظيم "داعش" في صحراء الأنبار، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت قيادة عمليات المشتركة العراقية، في بيان، إنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة وعمل ميداني استمر لشهرين متواصلين لمراقبة تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار، في منطقة الحزيمي شرق وادي الغدف في أربع أماكن متباعدة، ومحكمة، ومخفية بعمليات تمويه عالية، إذ كان العمل الاستخباري الدقيق والعالي المستوى مستمر من قبل جهاز المخابرات العراقي، والمراقبة الفنية الأرضية، والجوية، وتسخير المصادر، وبتخطيط ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، والتنسيق مع جهاز المخابرات منذ لحظة الاستلام، تم التوصل الى أماكن هذه الأماكن والمعلومات التفصيلية الدقيقة عن هذه العناصر الإرهابية المتواجدة في المكان".

وأضاف البيان أنه "في الساعة 400 فجر الخميس، تم القيام بضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع الأماكن، أعقبتها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي، وبعد الاشتباك مع الفارين من الضربات الجوية بعدة مواقع، أصبح عدد قتلى عناصر داعش بالصحاري والكهوف 14 إرهابياً بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية"، بحسب ما أفادت "واع".

وتابعت قيادة عمليات المشتركة أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة تشير الى أن من بين القتلى قيادات مهمة من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية"، طبقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت أنه "تم تدمير جميع الأماكن وما فيها من أسلحة وعتاد ودعم لوجستي، وتفجير عدد من الأحزمة الناسفة تحت السيطرة، فضلاً عن السيطرة على بعض الوثائق المهمة وأجهزة الاتصال".