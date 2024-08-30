دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/8/29م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد شريدة عبد الله المعوشرجي ووزير الخارجية السيد عبد الله علي عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء السيد صالح سليمان الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار / مبارك محمد بوكحيل.. وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (78) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء"

وذكر البيان أن الـ78 حالة بالتفصيل هي كالتالي: