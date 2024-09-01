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نشر الأحد ، 01 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الأحد، توقيف 139 متهمًا في قضايا فساد، وذلك خلال أغسطس/آب الماضي.

وبحسب بيان نشرته الهيئة، في حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، فإن المتهمين يعملون في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأُطلقت السلطات راح سراح البعض بموجب الكفالة الضامنة.

كما أجرت الهيئة 380 تحقيقًا في عدد من القضايا الجنائية والإدارية، ونفذت 2950 جولة رقابية خلال الشهر الماضي.

وحققت السلطات السعودية في جرائم فساد، تضمنت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، وفقا لبيان الهيئة.