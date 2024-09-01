دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، السبت، مقطع فيديو يظهر ضبط عدد من المتسولين منهم وافدان يمنيات وامرأة ثالثة في منطقة عسير ضمن الحملة ضد التسول والمتسولين في المملكة.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية السعودية "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات.

وتحظر المملكة العربية السعودية عبر نظام مكافحة التسول، هذه الظاهرة بكافة صورها وأشكالها، مهما كانت مسوغاتها، ووفقا للنظام فإنه "يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً".

وبعقاب النظام وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.. ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة".

وأجاز النظام وفقا للوكالة السعودية "مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها".