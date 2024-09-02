إضراب في إسرائيل.. مطار بن غوريون يُعلن تعليق رحلات جوية لهذه المدة

(CNN) -- أعلن مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أنه سيوقف رحلات المغادرة والوصول لمدة ساعتين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي كجزء من إضراب على مستوى البلاد اليوم، حسبما أكد المطار لشبكة CNN.

ودعت أكبر نقابة عمالية في البلاد إلى إضراب يهدد بإغلاق "الاقتصاد الإسرائيلي برمته" لدفع الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

ويعكس هذا الإضراب المظاهرات العامة الضخمة بسبب مقتل 6 رهائن في غزة وانتشال جثثهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN إنه كان من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة من الضحايا، بمن فيهم الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، في وقف إطلاق نار كان مرتقبا.