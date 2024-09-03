(CNN) – ردّ الداعية الإسلامي الفلسطيني، محمود الحسنات، على ادعاء أن أخاه "يقاتل في الجيش الإسرائيلي"، نافيا ذلك ومؤكدا أن جميع أشقاءه في خيم النزوح بقطاع غزة، في حين علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على هذا الرد مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يريده في صفوفه".

ونشر الحسنات ردا على مستخدم لـ"إكس" نشر صورة منسوبة لـ"أخ" الداعية الفلسطيني وادعى أنه يخدم في الجيش الإسرائيلي، وجاء في الرد: "بعد أن تم كشف خدعتهم بالذكاء الاصطناعي انطلق الذباب للخطة ب... يا أغبى من ولدت النساء جميع اخواني يعيشون في غزة في خيام النزوح حالهم حال الناس!!... الحمد لله أن سخرني شوكة في حلوقكم! شوكة لن تهدأ ولن تُقتلع بإذن الله"

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من جانبه، كتب أدرعي ردا على الحسنات قال فيه: "من الأحسن أن تقول إن الجيش الاسرائيلي لا يجند إلى صفوفه ارهابيين أمثالك. لا نريدك بين صفوفنا لا من قريب ولا من بعيد يا أحقر من ولدت النساء"، حسب قوله.

وكان الحسنات قد دخل في سجال مع أدرعي بعد إعلان مقتل محمد جابر الملقب بـ"أبو شجاع" في طولكرم، في 30 أغسطس/آب الماضي.