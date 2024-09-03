الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدافوا ناقلتي نفط إحداهما سعودية

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هاجمت ناقلتي نفط خام "بلو لاغون"، التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان و"أمجاد" التي تملكها السعودية وترفع علمها، بصاروخين باليستيين وطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إصابة الناقلتين.

ووفقا لبيان نشرته "سنتكوم"، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كانت الناقلة (أمجاد) تحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط، وهو ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن الناقلة سونيون اليونانية، والتي استهدفها الحوثيون في 21 أغسطس/آب".

وتجري حاليا جهود الإنقاذ في جنوب البحر الأحمر لسونيون المعطلة، والتي لا تزال مشتعلة وتهدد بإمكانية وقوع كارثة بيئية كبرى.

وقال البيان إن "هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون تستمر في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".

وأكد: "ستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء والحلفاء الدوليين لحماية التجارة والتخفيف من الآثار المحتملة على البيئة على الرغم من تصرفات الحوثيين المدعومين من إيران غير المسؤولة والمتهورة".