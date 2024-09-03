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قال إنه "دخل بمظلة شراعية في 7 أكتوبر" و"شرب كولا بمنزل عائلة".. الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحمد فوزي وادية

الشرق الأوسط
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قال إنه "دخل بمظلة شراعية في 7 أكتوبر" و"شرب كولا بمنزل عائلة".. الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحمد فوزي وادية
Credit: SAID KHATIB/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها قتلت القيادي في حركة "حماس" المسؤول عن "مجزرة" في بلدة نيتيف هعاسارا الحدودية بجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من فرقة غزة وجهاز الأمن العام، على مجمع استخدمه مخربون تابعون لمنظمة حماس الإرهابية الذين تصرفوا على مقربة من منطقة مستشفى الأهلي في مدينة غزة". 

وتابع أدرعي: "خلال الغارة تم القضاء على ثمانية مخربين حمساويين تابعين لكتيبة الدرج والتفاح، منهم المدعو أحمد فوزي ناصر محمد وادية، وهو قائد سرية النخبة في الكتيبة وأحد عناصر منظومة المظلات الشراعية الحمساوية. في الـ7 من أكتوبر تسلل وادية إلى نيتيف هعاسارا من خلال مظلة شراعية وقاد المجزرة التي ارتُكِبت في البلدة". 

وأضاف أدرعي قائلا: "الإرهابي أحمد وادية هو المخرب الذي شرب كوكا كولا في منزل عائلة تعاسا أمام عيون أطفال المرحوم غيل تعاسا، رحمه الله، الذين بقوا على قيد الحياة بعد أن قُتل والدهما بنيران الإرهابيين". 

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