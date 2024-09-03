(CNN)-- محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8.7 ميلًا) على طول حدود غزة مع مصر ويسيطر عليه الجيش الإسرائيلي حاليًا.

وكان وجود القوات الإسرائيلية على طول الممر نقطة خلاف رئيسية في وقف إطلاق النار ومفاوضات الرهائن مع حماس.

وطالبت إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما قالت حماس إنه يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب.

وأشعل هذا المأزق نزاعًا مريرًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في اجتماع الخميس لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.

ويقول نتنياهو إن السيطرة على الممر ضرورية لمنع حماس من استئناف تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الواقعة تحته.

من جانبه، اختلف غالانت مع اقتراح نتنياهو قائلا: "أهمية ذلك هي أن حماس لن توافق عليه، لذلك لن يكون هناك اتفاق ولن يتم إطلاق سراح أي رهائن".

وأمضت الولايات المتحدة وقطر ومصر أشهرا في محاولة التوصل إلى اتفاق، حيث دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو إلى أن يكون أكثر مرونة بشأن ممر فيلادلفيا.

يوم الخميس، أصدر نتنياهو خرائط توضح كيف يجب أن يبقى الجيش في الممر خلال المرحلة الأولى من الصفقة – والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح بعض الرهائن.

وصوتت حكومة نتنياهو على الخرائط التي قدمها، ووافقت عليها بأغلبية ثمانية مقابل واحد، ولم يعترض سوى غالانت.

يوم الأحد، انتقد غالانت قرار الحكومة بإعطاء الأولوية للسيطرة على الممر على التوصل إلى اتفاق، ووصفه بأنه "وصمة عار أخلاقية".

وحذر زملاءه من أنه "إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فلن نتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".