(CNN) – رأى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بريطانيا اتخذت "القرار الصائب" بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، داعيا كل دول العالم لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وفقا لمنشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وقال الصفدي: "لقد اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل".

وتابع وزير الخارجية الأردني في المنشور: "ونحن نحث على توسيع تعليق (التراخيص) هذه وندعو جميع الدول إلى فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل".

وأردف الصفدي في المنشور: "وما لم تكن العواقب حقيقية، فإن نتنياهو لن يوقف عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يكف عن انتهاك القانون عمدا وتهديد أمن المنطقة بأكملها".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الاثنين، أن المملكة المتحدة ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تعليق حوالي 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة.

وقال لامي أمام المشرعين في مجلس العموم إن القرار يرجع إلى "خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل حدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".