دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقّع الأردن والإمارات، الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإقامة مشروع استثماري للسكك الحديدية، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

تبلغ قيمة المشروع 2.3 مليار دولار، ويستغرق العمل في تنفيذه خمس سنوات، على أن يبدأ تشغيله الفعلي في عام 2030، بحسب قناة المملكة الأردنية الرسمية.

ويعد المشروع أحد المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن والإمارات بقيمة حوالي 5.5 مليارات دولار، وذلك على هامش لقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 .

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة: "سعيدون دائمًا بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات"، مضيفًا أنَ التَوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية والاستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين".

وأشار الخصاونة إلى أن "إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس".

وسيبدأ مسار مشروع السكك الحديدية من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، مع مسار آخر من وادي اليتم غربًا إلى غور الصافي عن طريق وادي عربة، وفقًا للخصاونة.

من جانبه، قال وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد حسن السويدي، إن "الاتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية".