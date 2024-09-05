"حماس" تصدر بيانا عن "تمسك" نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا

(CNN)-- أصدرت حركة "حماس"، الأربعاء، بيانا انتقدت فيه تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إن المقترحات الجديدة "غير ضرورية"، وأضافت أن "الضغط ضروري للحفاظ على الاتفاق القائم".

وفي منشور على تيليغرام، أدانت الحركة "تمسك" نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يربط غزة بمصر، ووصفته بأنه "محاولة لإحباط التوصل إلى اتفاق".

وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، كرر نتنياهو تصريحاته في وقت سابق من الأسبوع، بأن السيطرة على محور فيلادلفيا "تشكل محورا لأهداف الحرب الإسرائيلية".

وأكد نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار "يجب أن يضمن عدم استخدام المحور لتهريب الأسلحة"، وقال: "الشروط التي سنوفرها لوقف إطلاق النار الدائم يجب أن تشمل وضعا لا يمكن فيه اختراق محور فيلادلفيا، وأقول لكم أنه إذا خففنا الضغط، وإذا خرجنا من المحو، فلن نستعيد الرهائن".

ومحور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط يبلغ طوله 14 كيلومترا (8.7 ميلا) على طول حدود غزة مع مصر ويسيطر عليه الجيش الإسرائيلي حاليا، وكان وجود القوات الإسرائيلية على طول المحور نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار إطلاق سراح الرهائن مع "حماس".

وطالبت إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما قالت "حماس" إنه يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب، وأشعل هذا خلافا بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.