(CNN) – أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن "ليس قريب المنال" حسب تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الخميس.

وقال نتنياهو: "لا يتم التحضير لاتفاق"، وأردف: "للأسف، التوصل إليه ليس قريبا".

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخبار التي صدرت عن CNN ووسائل إعلام أخرى، حول أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه تم إتمام 90% من الاتفاق.

وقال نتنياهو عن هذه الأخبار: "إنها غير دقيقة بالضبط، هناك أخبار أو رواية تتحدث وكأن الاتفاق أصبح على الأبواب".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إن حماس "لا توافق على شيء. ليس على ما يتعلق بمحور فيلادلفيا ولا التفاصيل الأساسية فيما يتعلق بمبادلة الرهائن بالإرهابيين المسجونين، ولا على اي شيء. لذلك هذه رواية خاطئة".

ويواجه نتنياهو اتهامات متصاعدة بأنه يمنع عقد اتفاق مع حماس بشكل متعمد.

وفي مقابلته مع قناة فوكس نيوز، رفض نتنياهو مزاعم أنه عرقل التوصل إلى اتفاق في يوليو/تموز الماضي وذلك بعد أن أشار تقرير من صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، استنادا إلى وثيقة حصلت عليها، أشار إلى أنه أضاف للمسودة عددا من المطالب في اللحظات الأخيرة.

وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك CNN، تقارير عن المطالب التي قدمها نتنياهو في أواخر يوليو/تموز، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على الوثيقة الإسرائيلية الكاملة المتعلقة بالأمر.

وقال نتنياهو: "العقبة أمام نهاية هذه الحرب هي حماس. العقبة أمام إطلاق سراح الرهائن هي حماس. أولئك الذين ذبحوا وقتلوا ستة أشخاص بدم بارد، وأطلقوا الرصاصات عليهم ثم على رؤوسهم هي حماس. إنها ليست إسرائيل ولست أنا".

كما سُئل نتنياهو بشأن تقرير صادر عن شبكةNBC News – لم تؤكده شبكةCNN – حول أن عائلات الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس يضغطون على الإدارة الأمريكية للسعي من جانب واحد إلى إطلاق سراح أحبائهم.

وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لا أعرف... كما تعلمون، أنا لا أحكم على العائلات. إنهم في معاناة هائلة".