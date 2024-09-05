ماذا قال نتنياهو لـCNN عن الخسائر بين المدنيين في غزة جراء الحرب؟

(CNN)-- ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة، قائلا إن الجيش الإسرائيلي "اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر".

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل : "لن أغير سياساتي - السياسة الإنسانية، وسياسة التطعيم، وسياسة القتال - لتقليل الخسائر بين المدنيين".

وردا على سؤال من جيريمي دايموند من شبكة CNNحول الخسائر بين المدنيين التي سببتها الحرب ومتى يحين وقت إنهاء الحرب، رد نتنياهو قائلا إن إسرائيل تخوض "حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".

وأضاف: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرا إلى الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل وجيشها يفعلان "شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".