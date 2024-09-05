(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على 7مواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة نظرا لـ"ارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي"، وفقا لبيان نُشر الخميس.

وجاء في البيان: "قبضت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية على 7 مواطنين، واحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع".

وتابعت الداخلية بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام".

وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره".