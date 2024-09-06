أول تعليق من أنقرة على مقتل ناشطة أمريكية من أصول تركية في نابلس

(CNN) -- أدانت وزارة الخارجية التركية، مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي، التي قُتلت بالرصاص خلال مظاهرة في بيتا بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة، مؤكدة أيضًا أنها مواطنة تركية.

وجاء في بيان الخارجية التركية: "علمنا ببالغ الحزن أن مواطنتنا عائشة نور إزجي إيجي قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن إيجي، التي ولدت في تركيا، كانت مواطنة أمريكية أيضا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية: "العائلة ستُقرر إلى أين سيتم نقل الجثة وأين ستُدفن"، وأردف: "إذا تقرر إجراء إجراءات الدفن في تركيا، فسيتم تقديم الخدمات القنصلية من قبل بلدنا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية قائلا: "سنتابع تقديم أولئك الذين قتلوا مواطنينا إلى العدالة".

واعترف الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الاحتجاج المناهض للاستيطان، وقال الجيش في بيان إنه “رد بإطلاق النار على المحرض الرئيسي على نشاط عنيف تم خلالها رشق القوات بالحجارة وشكل تهديدا لها”، وأشار إلى أنه “يبحث في تقارير تفيد بمقتل مواطنة أجنبية نتيجة إطلاق نار في المنطقة".