(CNN)-- أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، مقتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية، عائشة نور إزجي إيجي.

وقُتلت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا بالرصاص خلال احتجاج مناهض للاستيطان بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.

وقال أردوغان أثناء حديثه خلال فعالية في إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية: "قتلت (إسرائيل) بخسة ابنتنا الشابة عائشة نور إزجي إيجي بالأمس".

واعترف الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة اتصلت بمسؤولين إسرائيليين "لطلب إجراء تحقيق في الحادث".

كما طلبت عائلة إيجي إجراء تحقيق مستقل.

وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار على المحرض الرئيسي للنشاط العنيف الذي ألقى الحجارة على القوات وشكل تهديدا لهم".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "ينظر في تقارير تفيد بمقتل مواطنة أجنبية نتيجة إطلاق نار في المنطقة".

من ناحية أخرى، أفاد أردوغان بأن المرحلة الجديدة التي أطلقتها تركيا في علاقاتها مع مصر ستكون لصالح غزة والقضية الفلسطينية، بحسب وكالة "الأناضول".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن "ما يحدث في غزة ليس حربا بين إسرائيل والفلسطينيين، بل صراع بين الصهيونية التوسعية والمسلمين المدافعين عن وطنهم"، حسب زعمه.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد حذر أردوغان من أن "إسرائيل لن تتوقف (في غزة)، بل ستحتل رام الله أيضا إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

وأردف أردوغان قائلا: "سيطمعون في (أراضي وطننا) بين (نهري) دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها، أنهم لن يكتفوا بغزة"، حسب قوله.

وأشار إلى أن هذا ما يدفعه للقول إن "حماس تقاوم باسم المسلمين، وتدافع ليس عن غزة فحسب، بل عن الأراضي الإسلامية وعن تركيا أيضا"، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأناضول.