عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية في رئاسة الجزائر

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نشر الأحد ، 08 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية، الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون، بولاية ثانية لرئاسة الجزائر.

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات إن تبون تصدر النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 94.65%.

وأكدت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة 5 ملايين و630 ألف و196 ناخب في التصويت، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقد حصل عبدالمجيد تبون على 5329253 صوتا، بنسبة 94.65%، حسب الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر محمد شرفي في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت الإذاعة الجزائرية.

وحل في المرتبة الثانية المرشح عن حركة "مجتمع السلم" الإسلامية، عبدالعالي حساني شريف، الذي حصل على 178797صوتا، بنسبة 3.17%.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 24 مليون ناخب.