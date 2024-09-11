دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 7 آخرون بعد أن تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في رفح جنوب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه لا يُعتقد أن الحادث ناجم عن نيران العدو، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

كانت المروحية في مهمة لإجلاء جندي مصاب لتلقي العلاج الطبي، وفقًا للبيان.

وأشار الجيش الإسرائيلي تم إخطار عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم في الحادث، وسيتم الكشف عن أسمائهم للجمهور في وقت لاحق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود المصابين تم إجلاؤهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.