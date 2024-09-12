الداخلية السعودية تقبض على 12 وافدا سوريا بعد فيديو أثار تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية وذلك بعد تداول فيديو مشاجرة في مكان عام.

وأعادت الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض بعد المشاجرة الجماعية التي كانت بينهم.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 12 وافدا من الجنسية السورية طهروا في محتوى مرئي متداول إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية صورة للأشخاص الـ12 (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليهم.