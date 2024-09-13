دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر خطيب المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، في خطبة الجمعة، من الاحتفال بمولد النبي محمد، واعتبره "بدعة"، مع قرب ذكرى المولد النبوي، بعدما ذكرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أنها وجدت "دليلا" على احتفاء النبي بمولده.

وقال الشيخ على الحذيفي في مقطع فيديو خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ومن الجفاء للنبي، صلى الله عليه وسلم، التهيؤ لبدعة المولد وللبدع التي لا دليل عليها، والتقصير في السنة النبوية".

وأضاف الشيخ علي الحذيفي في خطبته، أن "اتباع النبي وأداء حقّه على العبد يكون بمحبته وتقديمها على كل شيء وطاعة أمره، واجتناب منهياته، وتصديق أخباره وأن لا يُعبد الله تعالى إلا بشرعه"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد خطيب المسجد النبوي قائلاً: "وقد حطّ الرحال مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قومٌ لم يسمعوا حتى بالمولد، ففازوا باتباع السنن النبوية والعمل بها ومجانبة البدع كلها".

وكانت دار الإفتاء المصرية ذكرت في وقت سابق "دليلا" على احتفال النبي محمد بذكرى ميلاده مستندة على حديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه "صحيح مسلم".

وقالت إفتاء مصر في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "قالوا: هل احتفل الرسولُ صلى الله عليه وسلم بمولده؟.. قلنا: نعم، احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف، وهذا ثابت بالسُّنة؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه سُئِل عن صوم يوم الاثنين، فقال: (ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه) أخرجه مسلم، ففضَّل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بيان علة الصوم على بيان حكمه الشرعي؛ للإشعار بفضل صوم يوم مولده العظيم".