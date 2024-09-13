الداخلية السعودية تعلن إعدام الحويطي ووافد بقضيتين وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أحدهما مواطن والآخر وافد بقضيتين منفصلتين، كاشفة تفاصيل.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم محمود بن سويلم بن صريع العبيواني الحويطي - سعودي الجنسية -، على قتل عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الموسي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الخميس بتاريخ 9 / 3 / 1446هـ الموافق 12 / 9 / 2024م بمنطقة تبوك".

وفي بيان منفصل قالت الداخلية: "أقدم كله خان شينواري - أفغاني الجنسية - على تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الخميس الموافق 09/ 03/ 1446 هـ بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".