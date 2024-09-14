أمريكا تكشف تفاصيل عملية "وثبة الأسود" ضد "داعش" في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، تفاصيل العملية المشتركة مع القوات العراقية التي أسفرت عن مقتل 14 من عناصر تنظيم "داعش" في 29 أغسطس/آب.

ووفقا لبيان نشرته للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)،عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، استهدفت هذه العملية "قيادات في داعش وعملت على تعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأضاف البيان: "يمكن تأكيد مقتل 4 من قيادات داعش، منهم: أحمد حامد حسين عبد الجليل الإيثاوي وهو المسؤول عن جميع العمليات في العراق، وأبو همام المسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي المسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، وشاكر عبد أحمد العيساوي المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا: "لا تزال القيادة المركزية ملتزمة بالهزيمة الدائمة لداعش، الذي يواصل تهديد الولايات المتحدة ووتهديد حلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي".

كان الجيش العراقي كشف، الجمعة، تفاصيل ونتائج العملية، التي أطلق عليها اسم عملية "وثبة الأسود"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية: "انطلقت العملية لاستهداف مقرات ومضافات قيادات داعش الإرهابية، وتبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جواً بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والجهد الفني لمستشاري التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن "جميع العمليات أسفرت عن نتائج مهمة وكبيرة، وقتل معظم قيادات عصابات داعش الإرهابية من مستوى الخط الأول، والاستيلاء على أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية وفنية وحواسيب وهواتف، وتفجير أكثر من 10 أحزمة ناسفة، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة، وتدمير وحرق 7 عجلات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش الإرهابية"، طبقا لما أفادت وكالة "واع".