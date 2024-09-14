دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 29 آخرين على الأقل، السبت، في تصادم قطارين بالزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، بشمالي شرق مصر، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بـ"نقل 29 مصابًا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، في حصيلة أولية، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة".

ودفعت السلطات الصحية في محافظة الشرقية بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع ضحايا الحادث.

ووقع التصادم على خط السكك الحديدية في الشرقية عندما واجه القطاران بعضهما البعض في اتجاه مدينة المنصورة، وفقًا لبوابة صحيفة الأهرام الحكومية.