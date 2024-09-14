بعد إدانته.. ماذا نعلم عن مدير الأمن السابق بالسعودية خالد الحربي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.

والحربي شخصية أمنية لها باع طويل وبدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018 بتعيينه مديرا للأمن العام، وفقا لسيرته الذاتية التي سبق ونشرتها وكالة الانباء السعودية.

وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول 2021 أمرا ملكيا جاء فيه: "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.. ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

ووفقا لسيرته الذاتية "تخرج الحربي من ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399 ـ 1400هـ ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات حتى عين قائداً لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ وفي نهاية عام 1427هـ نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي 1 / 11 / 1431هـ عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة".

أما فيما يتعلق بخبراته العملية، فذكرت سيرته أنه "شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م.. وفي 9 / 10 / 1437هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق.. وفي 26 / 10 / 1438هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول".

وفيما يتعلق بالدورات التي التحق بها الحربي، فإنه "التحق بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب، ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، ودورة الإشراف على التدريب، ودورات في الحاسب الآلي، كما التحق في عدد من الدورات الخارجية في بريطانيا بدورة اللغة الإنجليزية ودورة السيطرة على الشغب ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا وفي الصين ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية ودورة اللغة الملايوية ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية، وشارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة فيث مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات وقائداً لقوات أمن الحج لعام 1437هـ وقائداً لأمن العمرة والحج لعام 1438هـ".