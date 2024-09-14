الإفراج عن سائقين أردنيين أُختطفا في سوريا منذ أسابيع

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، عودة مواطنين أردنيين "سالمين وبصحة جيدة إلى المملكة"، بعدما كانا "مختطفين" في سوريا، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمّنت إطلاق سراحهما ونقلهما .

وحسب بيان للناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فإن "المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معربًا عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية".

واختفى سائقا السفريات على خط عمّان - الشام، ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، بعد فقدان الاتصال بعائلاتهما منذ عشرين يومًا، أثناء تواجدهما في منطقة درعا جنوبي سوريا، في وقت انتظارهما نقل ركاب عائدين إلى الأردن.

وأكدت عائلة الصوفي في وقت سابق لـ CNN بالعربية، إبلاغها بنبأ الإفراج فجر الجمعة، حيث تم تسليمهما السبت فعليًا للعائلتين، وذلك عند الحدود الشمالية للأردن مع سوريا.

ونشرت عشائر من درعا، الجمعة، مقطع فيديو يظهر السائقين بعد تسلمهما من الجهات الرسمية في الجانب السوري، أكدت عائلة الصوفي صحته، ولم يسبق عملية الإفراج التي أعلن عنها السبت أي تأكيد للحادثة بأنها "اختطاف"، سوى في البيان الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية الذي صدر اليوم.

وتمت عملية إتمام التسليم مع كل المقتنيات الشخصية للسائقين الأردنيين، بما فيها سيارة السفريات، وأكد علاء الصوفي لـ CNN بالعربية السبت، أنه لم يتم دفع أية فدية.

وتداولت وسائل إعلام سورية خلال الأيام الماضية "أنباء" بشأن اختطاف إحدى العصابات للسائقين وإبرام عملية تسليم من خلال اللواء الثامن في منطقة بصرى الشام بريف درعا مع السلطات السورية، دون أن يتم تأكيدها من أية مصادر حكومية.