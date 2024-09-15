دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقرت الحالة الصحية لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصادر رفيعة.

وقالت المصادر لـ"واع" إن "وزير النفط بدأ يتماثل للشفاء داخل مستشفى في تكساس"، وأن "القنصلية العراقية في تكساس تتابع حالته الصحية".

كان وزير النفط العراقي وصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في زيارة تهدف إلى جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة.

في تصريحات صحفية سابقة، كشف وزير النفط العراقي عن عزمه عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أمريكية.

قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة، خاطب أعضاء في الكونغرس الرئيس بايدن من أجل فرض عقوبات على النفط العراقي، ومسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط، بدعوى تورطهم في تسهيل إفلات النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية.