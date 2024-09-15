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نشر الأحد ، 15 سبتمبر / ايلول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، باستقالة حكومته، الأحد، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية بشريط عاجل.

والخصاونة يعتبر رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء في السلطة في عهد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020.

ونشرت قناة المملكة نبذة سريعة عن أبرز محطات في مسيرة الخصاونة الرسمية رئيسا للحكومة، وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الأردني المستقيل: