دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، باستقالة حكومته، الأحد، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية بشريط عاجل.
والخصاونة يعتبر رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء في السلطة في عهد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020.
ونشرت قناة المملكة نبذة سريعة عن أبرز محطات في مسيرة الخصاونة الرسمية رئيسا للحكومة، وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).
وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الأردني المستقيل:
ولد بشر الخصاونة في 27/1/1969 (51 عامًا)
نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك
حاصل على درجات ماجستير دكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد
دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002
سفير الأردن في مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 - 2016
شغل منصل وزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 - 2017
تولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018
مستشار الملك للتنسيق والاتصال 2019 - 2020
مستشار سياسي للعاهل الأردني بداية من أغسطس آب 2020
حاصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني