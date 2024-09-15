الأردن.. رئيس الوزراء "الأطول بقاء بالسلطة بعهد الملك عبدالله الثاني" يقدم استقالته

الشرق الأوسط
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الأردن.. رئيس الوزراء "الأطول بقاء بالسلطة بعهد الملك عبدالله الثاني" يقدم استقالته
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، باستقالة حكومته، الأحد، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية بشريط عاجل.

والخصاونة يعتبر رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء في السلطة في عهد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني منذ أدائه للقسم الدستوري في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2020.

ونشرت قناة المملكة نبذة سريعة عن أبرز محطات في مسيرة الخصاونة الرسمية رئيسا للحكومة، وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الأردني المستقيل:

  • ولد بشر الخصاونة في 27/1/1969 (51 عامًا)

  •  نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك

  •  حاصل على درجات ماجستير دكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد

  •  دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002

  •  سفير الأردن في مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 - 2016

  •  شغل منصل وزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 - 2017

  •  تولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018

  •  مستشار الملك للتنسيق والاتصال 2019 - 2020

  •  مستشار سياسي للعاهل الأردني بداية من أغسطس آب 2020

  •  حاصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني

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