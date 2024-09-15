دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، مساء السبت، إلى الاحتفال بيوم ميلاد النبي محمد (المولد النبوي) بما يرضي الله، مطالبا بعدم الإصغاء لمن يدعو إلى تحريم الاحتفال، مما أثار تفاعلا.

وقال مقتدى الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أشرقت الأرض بنور ربها وعم الضياء، وانتشر الهدى في الأرض وشع البهاء، واستبشر الملائك وابتهج الأنبياء، وأُنزل القرآن بآياته وجاء الرجاء، وانكسر الشيطان واندثر البلاء، فلا الكفر والنفاق له فينا بقاء، فبحبه وبعشقه يُنال الشفاء. وبحظر حفل المولد جفاء"، طبقا لقوله.

وأضاف زعيم التيار الصدري الشيعي: "فيا أمة محمد رسول الله وخاتم الأنبياء، احتفلوا بما يرضي الله بمولده وبالهدي والكتاب وبالإيمان والإسلام وبالكمال وبالسلام وبالأخلاق".

ومضى مقتدى الصدر قائلا: "فبمولده تحتفل الملائكة والأنبياء والرسل، فلا تصغوا لمن ينعق بتحريمه، فيوم ولادته صلى الله عليه وآله وسلم ليس يوم وفاته، لكن بعض الفرق الشاذة أرادت ذلك كذبا وزورا لتمحو ذكر رسولنا، ولتمحو البهجة والبهاء والكمال والسلام والإسلام. فوالله لن يستطيعوا محو ذكره ولن يطفئوا نوره ولو كره الناصبون له العداء..."، حسب وصفه.

وختم الصدر مؤكدا: "إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين جحدوا حقه (فردا وحيدا) بلا معين ولا ناصر، فانصروه تنتصروا".

وأثارت تدوينة مقتدى الصدر تفاعلا وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: