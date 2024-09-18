تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان.. بلينكن يكشف ما إذا كانت أمريكا على علم

(CNN) -- حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط على تجنب "أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع" في غزة، بعد أن ألقى لبنان باللوم على إسرائيل في سلسلة من تفجيرات أجهزة الاستدعاء التي استهدفت أعضاء في حزب الله.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في مصر إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذه التفجيرات ولم تكن متورطة فيها".

وذكر بلينكن للصحفيين في المؤتمر: "ما زلنا نجمع المعلومات والحقائق"، على حد قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "نحن واضحون للغاية بشأن أهمية تجنب جميع الأطراف اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من تصعيد الصراع في غزة".

وكان بلينكن يتحدث إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي أدان الهجمات وحذر من أن التصعيد قد يؤدي إلى "انتقال الشرق الأوسط إلى حافة حرب إقليمية شاملة".