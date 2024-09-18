(CNN) -- أفادت وسائل إعلام رسمية وشهود أن المزيد من الانفجارات وقعت في لبنان، الأربعاء، بعد يوم من انفجارات أجهزة بيجر أدت إلى إصابة الآلاف ومقتل 12 شخصا، بحسب مسؤولين لبنانيين.

وقال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN إن الأجهزة التي انفجرت هي أجهزة اتصال لاسلكية Walkie Talkies. وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع نحو 15-20 انفجارًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، و15-20 انفجاراً في جنوب لبنان.

وتابع المصدر قائلا إن انتشار أجهزة اللاسلكي أقل بكثير من انتشار أجهزة البيجر بين أعضاء حزب الله لأنها موزعة بين الأشخاص الذين ينظمون الحشود، كما في الجنازات والمسيرات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع 3 قتلى على الأقل في حصيلة أولية.

في وقت دعت قيادة الجيش اللبناني من المواطنين "عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثًا أمنية إفساحًا في المجال لوصول الطواقم الطبية"، حسب بيان نُشر في منصة إكس.