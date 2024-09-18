دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، مع لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وقال الأمير في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "قلت مصر وقالت الدنيا نعم.. قلت خير وفاض بالنيل الكرم.. قلت أرضي من مثل أرضي ثرى.. مسجد احمد والمناسك والحرم".

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية ذاكرة أن مدبولي "نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، كما حمله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته".

وأضاف تقرير الوكالة أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".