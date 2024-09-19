(CNN) – بعد يومين هما الأكثر دموية منذ 7 أكتوبر بالنسبة لحزبه إثر تفجير أجهزة "بيجر" وأجهزة اتصال لاسلكية "ووكي توكي" يستخدمها عناصر حزب الله، يطل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في كلمة جديدة مساء الخميس للمرة الأولى بعد هاتين العمليتين، نستعرض فيما يلي أبرز ما سيأتي في كلمته.

حسن نصرالله: وصلتنا رسائل بعد ظهر الثلاثاء بأن وقف الجبهة الشمالية هو الهدف

حسن نصرالله: هذه الضربة القوية والكبيرة وغير المسبوقة لم ولن تسقطنا بل سنصبح أقوى

حسن نصرالله: تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا غير مسبوقة في تاريخ المقاومة

حسن نصرالله: وصلنا إلى نتائج قطعية بشأن ملابسات التفجيرات

حسن نصرالله: بعض أجهزة البيجر كانت بعيدة عن مستخدميها وبعضها الآخر لم يكن قد وُزع بعد

حسن نصرالله عن تفجيرات البيجر و"ووكي توكي": سنتبنى مصطلح "مجزرتي الثلاثاء والأربعاء" لوصفها

حسن نصرالله: العدو تجاوز كل الضوابط والخطوط الحمراء بهذه التفجيرات

حسن نصرالله: حجم الإصابات بالعيون كبير ما تسبب بضغط على المستشفيات