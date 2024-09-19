الأكثر دموية منذ 7 أكتوبر.. حزب الله يُعلن حصيلة قتلاه خلال يومين

(CNN) – قال حزب الله إن ما لا يقل عن 38 من أعضائه قتلوا منذ ظهر الثلاثاء، وهي المدة الأكثر دموية بالنسبة للحزب منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

ولم يكشف الحزب المدعوم من إيران تفاصيل حول ظروف مُعينة تتعلق بمقتلهم أو ما إذا كانوا قد قُتلوا بهجومي تفجير أجهزة الاتصالات أو في ساحات القتال.

ولكن نظراً لأن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن سقوط خمسة قتلى في ساحة المعركة منذ الثلاثاء - غير مرتبطين بهجمات الأجهزة اللاسلكية وتشير في ذلك الإعلان عادة إلى مقاتلي حزب الله، فإن ما مجموعه 33 مقاتلاً من حزب الله قتلوا في الهجمات التي استهدفت الأجهزة اللاسلكية.

ولم يصدر تأكيد رسمي لعدد مقاتلي حزب الله الذين قتلوا في الانفجارات التي أصابت أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 37 شخصا قتلوا، دون أن تميز بين مدنيين ومقاتلين.