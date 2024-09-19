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وزير دفاع إسرائيل يتعهد بمواصلة توجيه ضربات لحزب الله

الشرق الأوسط
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وزير دفاع إسرائيل يتعهد بمواصلة توجيه ضربات لحزب الله
Credit: Andrew Harnik/Getty Images)

(CNN) -- تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستستمر.

وقال غالانت في بيان صحفي خلال لقائه قادة عسكريين إسرائيليين: "هدفنا هو ضمان العودة الآمنة لمجتمعات الشمال في إسرائيل إلى منازلهم. وكلما مضى الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا". 

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر كبيرة أيضا. حزب الله يشعر بأنه يتعرض للاضطهاد وسلسلة الأعمال العسكرية ستستمر". 

وضرب الجيش الإسرائيلي الخميس أهداف حزب الله في لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن هرسيي هليفي، رئيس الأركان العامة "أكمل الموافقة على خطط الساحة الشمالية".

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