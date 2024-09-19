قائد الحرس الثوري الإيراني يبعث برسالة لحسن نصرالله.. هذا ما جاء فيها

(CNN)-- قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن إسرائيل "ستواجه قريبًا" ردًا حاسمًا وساحقًا من "محور المقاومة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) التي تديرها الدولة الخميس.

وجاء تهديد سلامي لإسرائيل في رسالة أرسلها إلى الأمين العام لحزب الله المدعوم من إيران الخميس، عندما ألقى نصر الله أول خطاب علني له بعد يومين متتاليين من تفجيرات الأجهزة في لبنان التي قتلت العشرات.

وقال سلامي في رسالته إن إسرائيل "لن تكسب شيئا من الهجمات" الجديدة وواسعة النطاق التي وقعت الثلاثاء والأربعاء "من خلال تفجير أجهزة الاستدعاء والأجهزة اللاسلكية ضد النساء والرجال والأطفال في لبنان"، بحسب الوكالة.

وعلمت شبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء هجمات الثلاثاء، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا علنًا على الانفجارات التي وقعت في أي من اليومين. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال الأربعاء إن "حقبة جديدة" من الحرب بدأت، معترفا ضمنا بدورها في هجمات الأجهزة اللاسلكية، التي دفعت المنطقة إلى حافة صراع أوسع نطاقا.