(CNN)-- أفادت مصادر مطلعة لـCNN أن القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني، إبراهيم عقيل، كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.

وكان مصدر أمني لبناني وقناة "كان" الإسرائيلية قد ذكرا أن مسؤولا بارزا في حزب الله استُهدف في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.

وفي وقت سابق، أشار تقرير من موقع "إكسيوس" ووسائل إعلامية إسرائيلية إلى أن إبراهيم عقيل كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية.

وعرضت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مقابل القبض على عقيل، الذي اتهمته بلعب دور في تفجير بيروت عام 1983 الذي أودى بحياة 241 جندياً أمريكياً.

وأعلن الجيش الإسرائيل شن "غارة دقيقة" على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة.