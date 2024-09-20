(القدس - CNN) يحقق الجيش الإسرائيلي مع جنود ألقوا جثثاً من فوق سطح أحد المباني في شمال الضفة الغربية المحتلة، الخميس، وسط توغل للقوات الإسرائيلية في المنطقة أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وفقاً للحكومة الفلسطينية، حيث شهدت المنطقة اشتباكات وإطلاق نار كثيف مع مسلحين.

تم تصوير الحادث من عدة زوايا من قبل سكان قباطية، بالقرب من جنين، وشهده مراسل وكالة أسوشيتد برس. لا تستطيع شبكة CNN تأكيد ما إذا كان الرجال الذين ألقيت جثثهم فوق المبنى قد ماتوا، رغم أن جثثهم بدت وكأنها بلا حراك أو حياة.

يظهر أطول مقطع فيديو 3 جنود إسرائيليين يقفون على سطح أحد المباني. يمكن رؤيتهم وهم يدفعون جثة فوق حافة المبنى. علقت أقدام الجثة في ما يبدو أنه كابلات كهربائية أو هاتفية، وتدلت فوق الحافة، مع تدلي الرأس أولاً. بعدها مد أحد الجنود يده لفك قدمي الشخص، قبل أن تسقط الجثة على الأرض.

عند اقترابه من جثة ثانية على السطح، يرفع جندي يدي الشخص ويرفع آخر قدميه، قبل أن يهزّا الجثة ذهابًا وإياباً ويرميانها جانبًا.

وأخيراً، يستخدم جندي قدميه لركل جثة ثالثة على جانب المبنى.

قال الجيش في بيان لشبكة CNN: "هذه حادثة خطيرة لا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي وتوقعات جنود الجيش الإسرائيلي. الحادث قيد المراجعة".

ويُطلب من الجيوش بموجب القانون الدولي معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى. وكثيراً ما يصادر الجيش الإسرائيلي جثث المسلحين الذين يقتلون في المعارك.

وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب، لشبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي أخذ ٤ جثث من قباطية. وقال إن جنازة 3 آخرين قتلوا في الاجتياح ستقام يوم الجمعة.

وشهد الحادث أيضاً مراسل العربي عميد شحادة.

وقال شحادة لـCNN: "حاولت جرافة هدم المنزل لإنزال الجثث. لكن ذلك لم ينجح. صعد الجنود وركلوا ودفعوا الجثث عن السطح، كما رأينا. ركلوا ودفعوا وألقوا 3 جثث مختلفة من سطح واحد، وألقيت جثة رابعة من السطح المجاور على بعد أمتار قليلة أدناه".

في وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يجري عملية "مكافحة الإرهاب" في المنطقة، وأن الجنود أطلقوا النار وقتلوا 4 مسلحين. وأضاف: "قام الجنود بتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مما أدى إلى القضاء على 4. ولم ترد أنباء عن إصابات بين القوات الإسرائيلية". ولا تستطيع شبكة CNN تأكيد ما إذا كان الأشخاص الذين شوهدوا في الفيديو هم من أشار إليهم الجيش الإسرائيلي.

وصف السياسي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، معاملة الجثث بأنها "عمل همجي يظهر مدى تدهور ووحشية سلوك جيش الاحتلال".

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في وقت سابق من اليوم مسلحًا فلسطينيًا يحمل بندقية وهو ينطلق عبر أسطح المنازل، مع إطلاق نار كثيف يتردد صداه من الجدران الخرسانية. وأظهر مقطع فيديو آخر جنديًا إسرائيليًا على السطح، يطلق النار على جسد رجل ممدد على الأرض. وتُظهر صورة ثلاث جثثًا على السطح.

وفي وقت لاحق من اليوم، ضربت غارة جوية إسرائيلية سيارة في البلدة، وفقًا لمقاطع فيديو متعددة من مكان الحادث. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه كان يستهدف "إرهابيين مسلحين يعملون داخل مركبة".

وتستمر الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية في قباطية مع سماع إطلاق نار كثيف في البلدة بعد غروب الشمس يوم الخميس.

استخدم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة تكتيكات عسكرية بشكل متزايد في الضفة الغربية المحتلة. وقُتل حوالي 700 شخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك أكثر من 150 طفلاً، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إنها عالجت 8 أشخاص أصيبوا بالذخيرة الحية، اثنان منهم في حالة حرجة.