"حزب الله" اللبناني يؤكد مقتل القيادي البارز إبراهيم عقيل

شاهد اللحظات الأولى بعد الغارة التي نفذتها إسرائيل في بيروت

(CNN) -- أكد "حزب الله" اللبناني، في بيان، مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم عقيل، الجمعة، ولم يوضح ملابسات وفاته.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قضى على عقيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن عقيل كان جزءا من قوة "الرضوان" التي تُعتبر من "كتائب النخبة" داخل الحزب.

وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقيل يُعرف أيضا باسم "تحسين"، وهو عضو في "مجلس الجهاد" الذي يُعد أعلى سلطة عسكرية في الحزب.

وتشير الخارجية الأمريكية إلى أن عقيل كان عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" وهو خلية في "حزب الله" تبنت تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل/نيسان من عام 1983 والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الخلية كانت مسؤولة أيضا عن "هجوم ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 1983، والذي أدى إلى مقتل 241 كادرا أمريكيا".

وفي عام 2019 صنفت الإدارة الأمريكية عقيل على أنه "إرهابي عالمي" مصنف بـ"شكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة" ورصدت مبلغ 7 ملايين دولار مقابل معلومات تفضي إلى الكشف عن معلومات حول هويته.