مصر تدعو رعاياها إلى مغادرة إقليم أرض الصومال "في أقرب فرصة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت مصر رعاياها إلى مغادرة إقليم أرض الصومال "في أقرب فرصة ممكنة"، نتيجة "عدم استقرار الوضع الأمني".

وقالت السفارة المصرية في مقديشيو، في بيان بصفحتها عبر فيسبوك، الأحد: "تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم".

وناشدت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم "بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".

وأضافت السفارة أن "الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك، كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".

في الشهر الماضي، وقعت مصر والصومال بروتوكول تعاون عسكري، بعد شهور من توقيع إثيوبيا و"أرض الصومال" مذكرة تفاهم، يسمح الإقليم الانفصالي (صوماليلاند) بموجبها للدولة الحبيسة باستئجار منفذ بحري على لأغراض تجارية وعسكرية.

كانت القاهرة عبّرت عن تأييدها مقديشيو في رفضها مذكرة التفاهم بين أديس أبابا و"أرض الصومال".

تقول الحكومة في مقديشيو إن الإقليم، الذي لم يحصل على اعتراف دولي منذ عام 1991، يعتبر جزءًا من الصومال الكبير.