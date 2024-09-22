الجيش الأردني: مستعدون لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف الحنيطي، إن "القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة".

وقال اللواء الحنيطي، خلال تفقده قوات حرس الحدود في المنطقة الشمالية العسكرية، الأحد، إن "القوات المسلحة الأردنية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية من خلال تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتاحة وتحديث المعدات والأسلحة، إضافة إلى التدريب المستمر والفعال، بهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبيها للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".

وشدّد اللواء الحنيطي على "أهمية تسخير القدرات العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التهديدات الحالية، والتركيز على توظيف مختلف الأسلحة لخدمة مهمة القوات المسلحة"، حسب بيان للجيش الأردني.

خلال تفقده كتائب حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية، التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة، مؤكدًا "ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره".