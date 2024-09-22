دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، القبض على شخص أقدم على قتل حفيديه ذبحا في مدينة اللاذقية بعدما أشعل حريقا مفتعلا داخل المنزل لإخفاء جريمته.

وقالت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر حسابها على منصة "فيسبوك": "تم القبض على شخص أقدم على قتل حفيديه ضمن منزله بحي قنينص في اللاذقية إثر خلافات عائلية، ثم قام بافتعال حريق المنزل لإخفاء جريمته وإسعاف نفسه إلى المشفى بعد تعرضه لحروق".

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في مقطع فيديو نشرته عبر "فيسبوك: "في التاسعة والنصف بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2024، تم الإبلاغ عن نشوب حريق بأحد المنازل بحي قنينص في اللاذقية، وبعد دخول المنزل تم العثور على جثتين لطفل وطفلة، يبلغان من العمر، 3 و8 سنوات، إحداهما متعرضة للحرق بشكل كامل".

ومضى مقطع الفيديو موضحا: "بعد الكشف الطبي تبين أن الطفلين تعرضا للذبح قبل نشوب الحريق، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من خلال المتابعة الفورية والتحريات، تم اعتقال مشتبه به بجريمة القتل وهو جد الطفلين، الذي اعترف بإقدامه على ارتكاب جريمته بكسين بسبب خلافات عائلية مع والد الطفلين".

وأردفت الوزارة قائلة، إن المتهم "أشعل حريقا مفتعلا في المنزل باستخدام أسطوانة غاز لإخفاء جريمته وإسعاف نفسه في المشفى بعد تعرضه لحروق، وسيتم تقديمه إلى القضاء".