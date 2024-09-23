دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد مرسومًا، الاثنين، يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، بعد أيام من تكليفه بتشكيلها، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتتكون الوزارة الجديدة من 28 وزيرًا، يقودهم الجلالي، بينهم 3 وزيرات سيدات. ومن أبرز التغييرات التي طرأت عليها اختيار وزير جديد لحقيبة الخارجية.

وتضم الوزارة الجديدة في سوريا: الدكتور محمد عبدالستار السيد، وزيرًا للأوقاف، وتتولى وزارة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، بينما أسندت وزارة الصناعة للدكتور محمد سامر الخليل، ويقود اللواء محمد خالد الرحمون حقيبة الداخلية، والمهندس محمد رامي مرتيني وزارة السياحة، والعماد علي محمود عباس حقيبة الدفاع.

في حين تم تعيين المهندس إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات وتقانة المعلومات، والقاضي أحمد السيد وزيرًا للعدل، والمهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل، والدكتورة ديالا بركات لوزارة الثقافة، بحسب سانا.

وأسندت وزارة النفط والثروة المعدنية للدكتور فراس حسن قدور، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لؤي عماد المنجد، وتم تعيين الدكتور أحمد بوسته جي وزيرا للدولة، والدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية، والمهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، والمهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية

وحل بسام الصباغ وزيرًا للخارجية والمغتربين مكان وزير الخارجية السابق فيصل المقداد، في حين تم تعيين الدكتور بسام حسن وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رياض عبد الرؤف وزيرًا للمالية، والدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة، والدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، والدكتور فايز المقداد وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي، والدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وأحمد هدلة وزيرا للدولة، والمهندسة سمر السباعي وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور حمزة علي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، وزياد غصن لحقيبة الإعلام.

كما أصدر الرئيس السوري، مرسومًا جديدًا، بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائبًا لرئيس الجمهورية، ويفوض بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، طبقًا لوكالة الأنباء السورية.