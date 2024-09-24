(CNN) -- قال حزب الله إنه أطلق العديد من الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليل، بعد يوم من تصعيد الجيش الإسرائيلي لهجماته على الجماعة المدعومة من إيران وشن ضربات جوية في لبنان.

وأكدت الجماعة المسلحة أنها استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية ومطار مجدو وقاعدة عاموس، وكلها تقع في محيط بلدة العفولة في شمال إسرائيل.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه تم تحديد حوالي 20 قذيفة عبرت من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي بين الساعة 2:39 صباحًا و3:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض بعض القذائف بينما سقط البعض الآخر منها في مناطق مفتوحة، دون تحديد مكان سقوطها.

ورد سلاح الجو الإسرائيلي بضرب مصادر إطلاق الصواريخ، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في إحدى المناطق جنوب شرق مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وقالت خدمة الاستجابة للطوارئ الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، إنها أرسلت فرقًا لتفتيش مناطق الجليل الأسفل، حيث وردت تقارير عن إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زكي هيلر، في بيان: “في هذه المرحلة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات”.

وفي بيان منفصل، قالت نجمة داود الحمراء إن نوافذ إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها في وادي يزرعيل تضررت بسبب موجة ناجمة عن انفجار.

وتعد قاعدة عاموس، التي تم افتتاحها في عام 2021، بمثابة مركز نقل ومركز لوجستي للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي. كما أنها "المحور المركزي" لمديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن الخدمات اللوجستية متعددة الوكالات وعن الاستعداد لحالات الطوارئ في الجبهة الشمالية، وفقًا للجيش الإسرائيلي.