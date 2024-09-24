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أدى إلى تضرر عدد من المباني.. حزب الله يشن هجومًا صاروخيًا على كريات شمونة

الشرق الأوسط
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أدى إلى تضرر عدد من المباني.. حزب الله يشن هجوما صاروخيا على كريات شمونة
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

(CNN) – قال حزب الله إنه أطلق وابلًا من الصواريخ على مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل الثلاثاء، وذلك في ظل التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن 50 صاروخا تم تحديد عبوره من لبنان إلى إسرائيل الثلاثاء. معظمهم اعتُرضوا ولكن بعضهم سقط على المدينة ما أدى إلى تضرر عدد من المباني. 

وذكرت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن العديد من الحرائق اندلعت بعد الهجوم الصاروخي من لبنان، بما في ذلك حريق في منشأة تخزين وآخر اندلع في منطقة مفتوحة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا توجد تقارير عن إصابات بعد إطلاق الصواريخ.

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