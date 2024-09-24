(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 558 شخصاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، في الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الاثنين، حسبما قال وزير الصحة في البلاد، فراس الأبيض.

وقال الأبيض في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "مازلنا في الحرب ونبقى في خضم الهجمات. مسؤولياتنا لم تنته".

وذكر الوزير اللبناني أن من بين القتلى أربعة مسعفين، مضيفا أن القوات الإسرائيلية أصابت 14 سيارة إسعاف وعربة إطفاء، في حين بلغت حصيلة المصابين 1835.

وقد أجبرت الغارات الإسرائيلية العديد من المواطنين اللبنانيين على إخلاء منازلهم وخصوصا في قرى وبلدات الجنوب إذ توجه أهل تلك المناطق إلى بيروت.

ووصل عدد النازحين في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق المتضررة من الضربات الإسرائيلية إلى عشرات الالاف ، وفقا للأمم المتحدة.

وقال منسق للتأهب للحالات الطارئة في لبنان لشبكة CNN الثلاثاء، إن هناك 150 مدرسة خُصصت لإيواء النازحين.