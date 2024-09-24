(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع تحدث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باللغة العربية "رغم إتقانه الإنجليزية" مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله في البيت الأبيض.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى البيت الأبيض الإثنين للمرة الأولى كرئيس للإمارات، حيث كان باستقباله الرئيس الأمريكي.

وأثناء الاستقبال، وبعد أن أنهى بايدن الترحيب به، طلب الشيخ محمد بن زايد من المترجمة أن تترجم كلامه من العربية إلى الإنجليزية وقال: "فخامة الرئيس... سعيد باللقاء بكم مرة أخرى وأشكركم على حفاوة الاستقبال".

وأضاف رئيس الإمارات: "وأتطلع إلى مباحثات مستمرة معكم تعزز العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين بلدينا"، وتابع كلمته المقتضبة باللغة العربية.

وتفاعل عدد من مستخدمي منصة "إكس" مع هذه اللفتة مشيدين بـ"اعتزاز" الشيخ محمد بن زايد بالثقافة العربية: