(CNN)-- ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية، الخميس، قتلت القيادي في حزب الله محمد حسين سرور، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه قائد الوحدة الجوية في حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية وقتلت الإرهابي محمد حسين سرور في بيروت"، حسب بقوله.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن سرور كان عضوا منذ فترة طويلة في حزب الله وقام "بتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي باستخدام الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو وافق على العملية خلال رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق من حزب الله على الضربات الإسرائيلية أو ادعاء الجيش بمقتل القيادي في صفوفه.