(CNN)-- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان سقوط قتيلين و15 جريحا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة، بيروت، الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن المركز أن امرأة كانت من بين المصابين الـ15 وحالتها حرجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توجيه غارة "دقيقة" للعاصمة اللبنانية، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حولها.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على شقة في مبنى مكون من 10 طوابق بالقرب من تقاطع مزدحم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد حددت CNN الموقع الجغرافي لمكان الغارة في حارة حريك في الضاحية. وهذه منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتتمتع بوجود قوي لحزب الله.